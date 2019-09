Až sto dvacet korun za hodinu. Řidiči ve Zlíně si od října za parkování výrazně připlatí

Parkoviště v Bartošově ulici patří k nejvytíženějším a nejdražším ve Zlíně, od prvního října cenu ještě zdvojnásobí. Pro řidiče začne platit neúprosná matematika, co minuta, to koruna. Kdo se ale zdrží déle než dvě hodiny, zaplatí za každou další započatou hodinu rovných sto dvacet korun.

Před městským divadlem vždy končila placená parkovací doba o půl sedmé večer, tedy před začátkem představení. Nově potrvá až do devíti. Kdo se podle zvyku vydá do divadla autem, zaplatí osmdesát korun. „Naším cílem je, aby se auta na těch parkovacích místech protočila, aby nám tady nestála celé dny. To znamená, chceme zvýšit obslužnost města,“ vysvětlil rozhodnutí primátor Zlína Jiří Korec (ANO).