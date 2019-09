Ceny za parkování ve Zlíně se změní. Zvýhodní řidiče, kteří odjedou do hodiny

Motoristé parkující do 30 a 60 minut by měli mít výhodnější tarif, naopak za dlouhodobější stání si připlatí. „Cílem bude, aby si lidé mohli ve městě vyřídit potřebné záležitosti a následně uvolnili místo dalším. Nechceme, aby v centru stála auta déle, než je nezbytně nutné. Do MHD navíc dává město zhruba 140 milionů za rok jako kompenzaci veřejné služby,“ uvedl radní Michal Čížek (ANO).