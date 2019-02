Náměstí Míru ve Zlíně se má zmenšit, na jižní straně mohou vyrůst nové domy

Plánovaná řada domů podle něj nemusí být souvislá, jak ukazují vizualizace. Ve hře je i možnost, že by se skládala z jednotlivých budov. „O zástavbě není přesně rozhodnuto. Není to tak, že by byly připravené bagry,“ zdůrazňuje Tuček. O tom, jak by budovy měly vypadat, vedení Zlína teprve rozhodne. V současnosti by jejich stavba ani nebyla možná, protože je v rozporu s územním plánem. Město s nimi počítá až ve druhé fázi rekonstrukce náměstí.

Pod náměstím bude parkoviště

Jisté už je to, že pod náměstím vznikne podzemní parkoviště, České televizi to potvrdil mluvčí Zlína Zdeněk Dvořák. Garáže pod náměstím by měli využívat i řidiči, kteří dnes parkují před kostelem svatého Filipa a Jakuba. Stávající parkoviště má zaniknout. Prostor by se uvolnil a podle vítězného architektonického návrhu se tam zasadí stromy.