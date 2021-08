Pustějovský před sněmovní komisí odmítl podíl Dezy na otravě Bečvy. Geuss se postavil za práci inspekce

Deza, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), byla podle Pustějovského úplně prvním kontrolovaným subjektem. „My jsme byli opravdu subjekt, který byl první na ráně, a proto byl první i mediálně podezírán, že se to tam stát mohlo,“ řekl. Pozornost na vyústění jiného kanálu do Bečvy, vedoucího z Rožnova pod Radhoštěm, se zaměřila podle Pustějovského až po několika dnech. Dezu jako možného původce otravy již dříve vyloučila ČIŽP i znalec, který zpracovával posudek pro policii.

Slyšení dalších lidí komise plánuje na 2. září, podle Pěnčíkové by také měla začít chystat závěrečnou zprávu. V ní by měla shrnout návrhy legislativních úprav pro sněmovnu, která bude zvolena v říjnových volbách. „Havárie na Bečvě nám ukázala, že ač některé orgány, nebo možná všechny, nebudu předjímat, postupovaly podle toho, co jim ukládá zákon, tak v konečném souhrnu došlo, k čemu došlo. A to k tomu, že ani po deseti měsících neznáme pachatele,“ podotkla.

Ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na čtyřiceti kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes čtyřicet tun ryb.

V Bečvě se vylíhly mladé ryby

Život v Bečvě se mezitím přirozenou cestou obnovuje. Experti z Akademie věd zjistili, že se v ní vylíhly nové ryby. Jsou to potomci jedinců, kteří otravu přežili. Rehabilitace řeky je podle nich velice rychlá, plůdek našli na téměř všech lokalitách ve vysoké hustotě.