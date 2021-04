Do Prahy dorazil na první zahraniční cestu slovenský premiér. Setkal se s Babišem

Podle Hegera je důležité, „abychom vytvořili společnou imunitu pro evropský prostor“. Ocenil také silné pouto České a Slovenské republiky, které může být vzorem pro další spolupráci zemí V4.

Dodal také, že „Slovensko věnuje deset tisíc vakcín Moderny v boji s pandemií i České republice“. „Chtěl bych poděkovat za to symbolické gesto – solidaritu,“ reagoval Babiš, který také zmínil, že by chtěl do konce června naočkovat pět a půl milionu občanů.