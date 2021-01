Nejpřísnější opatření proti koronaviru budou v Česku platit minimálně do 22. ledna

Protiepidemická opatření v České republice zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna, oznámil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Vláda se tak rozhodla na mimořádném jednání. Blatný uvedl, že pokud by se situace příští týden změnila, sešel by se kabinet k novému posouzení změny. S Blatným vystoupil na brífinku také ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).