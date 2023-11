Ke snížení vysokého tlaku stačí omezit sůl, prokázala studie

„Zjistili jsme, že sedmdesát až 75 procent všech lidí, bez ohledu na to, jestli užívají léky na krevní tlak, pravděpodobně zaznamená snížení krevního tlaku, pokud sníží množství sodíku ve stravě,“ doplnila další z autorek Norrina Allenová. Právě v soli se sodík vyskytuje nejvíc.

„Ve studii účastníci středního až staršího věku snížili příjem soli přibližně o jednu čajovou lžičku denně ve srovnání s jejich obvyklou stravou. Výsledkem bylo snížení systolického krevního tlaku přibližně o šest milimetrů rtuti, což je srovnatelné s účinkem běžně užívaného léku na vysoký krevní tlak,“ uvedl jeden z autorů studie, lékař Deepak Gupta. Výzkum vyšel v odborném časopise Journal of the American Medical Association .

Účinek už za týden

Vědci náhodně rozdělili skupinu lidí ve věku od padesáti do sedmdesáti let na dvě části. Jedna dostala za úkol konzumovat vysoký obsah sodíku, druhá naopak malé množství. Po týdnu si obě skupiny dietu prohodily – opět na týden.

Vědci účastníkům měřili tlak a celou dobu jim odebírali vzorky moči. Den před každou návštěvou měli na sobě účastníci měřiče krevního tlaku a po dobu 24 hodin sbírali moč. Z toho pak lékaři zjistili, že potrava s nízkým obsahem sodíku dokázala významně snížit vysoký tlak. Projevilo se to u 72 procent účastníků výzkumu.

Podle autorů je velmi důležité, že se tento účinek objevuje velice rychle – už během jediného týdne. Metoda je navíc zcela bezpečná – na rozdíl od léčiv nemá žádné vedlejší účinky. „Fakt, že krevní tlak klesl tak výrazně během jediného týdne a lidé to dobře snášeli, je důležitý a zdůrazňuje potenciální dopad snížení sodíku ve stravě na lidské zdraví,“ okomentovala výzkumnice Cora Lewisová. Zásadní podle ní je, že vše, co vědci zařadili do diety s nízkým obsahem soli, byly běžně dostupné potraviny.