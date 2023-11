El Niño může přinést hlad. Modely ukazují, kde situaci zhorší, a kde naopak pomůže

El Niño přinese do některých částí světa příliš mnoho deště, jinde kvůli němu bude zase vody nedostatek. To velmi pravděpodobně ovlivní celosvětové výnosy plodin a může způsobit, že v roce 2024 bude potravinovou pomoc potřebovat 105 až 110 milionů lidí, uvádí zpráva vědců sdružených v síti systémů Včasného varování před hladomory (FEWS NET).

Při El Niñu dochází v obecně chladnější východní části Tichého oceánu podél rovníku k nárůstu teploty povrchu moře oproti dlouhodobému průměru až o více než 3 °C. To zde způsobuje nadnormální srážky, které zasahují i na západní pobřeží Jižní Ameriky, kde vyvolávají mnohdy katastrofální záplavy. Naopak v Austrálii, západním Tichomoří i Indii často nastává sucho. Pokles tlaku vzduchu ve východním Tichomoří způsobuje zeslabení pasátů, takže slábnou povrchové oceánské proudy i upwelling hlubinné vody bohaté na živiny při západním pobřeží Jižní Ameriky. To zde vede k hynutí ryb.

Vědci z FEWS spolupracovali s výzkumníky z NASA, Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) a několika amerických univerzit. Analyzovali historické údaje o výnosu plodin a klimatu z let 1961 až 2020, přičemž je nejvíc zajímalo, jak fenomén El Niño ovlivňoval výrobu potravin po celém světě a také to, jak moc se tento jev mění v souvislosti se změnou klimatu. Zejména se zaměřili na změny, ke kterým došlo během let El Niño v minulosti. Předpokládali, že globální oteplování a z něj vyplývající změny srážek ovlivní výnosy hlavních zemědělských plodin – hlavně „velkou čtyřku“, tedy rýži, sóju, kukuřici a pšenici.

Výsledky modelů pak vědci spojili do mapy, ve které vyznačili oblasti, jimž z hlediska zemědělství El Niño pomůže, a ty, kde uškodí; tmavě a středně fialová barva znamená pozitivní dopady, zatímco žlutá až červená negativní dopady na produkci potravin: