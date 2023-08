Po kousnutí klíštětem získal superschopnost. Americký biolog může dát lidstvu vakcínu, o které ani nesnilo

Sliny tohoto parazita mají totiž nesmírně zajímavé vlastnosti – například analgetické, kdy potlačují bolest a svědění tak dlouho, že si člověk zakousnutého tvorečka často nevšimne dlouhé dny, ale také protizánětlivé, jež způsobují, že se do rány nedostanou mikroorganismy, které by způsobily nějaký zánět nebo jinou nemoc.

Klíšťat se na jeho tělo nachytalo za den tolik, že ani nemělo smysl je odstraňovat individuálně – zkrátka je ze své kůže i oblečení strhával pomocí lepicí pásky. Už tehdy začal mít vědec podezření, co by taková neustálá, opakovaná pokousání a setkání se slinami klíšťat mohla udělat s jeho tělem.

Při jednom z terénních výzkumů spolupracoval s experty na šelmy v Keni. Společně s dalšími přírodovědci studoval interakce mezi menšími a většími zvířaty. Narazil při tom na pozoruhodný jev – cosi, co mu připomínalo z dálky palice orobince. Ale nebyly to tyto květy, jimž české děti přezdívají „cigára“ – šlo o masu klíštěcích larev, které se shlukly na jednom místě a vyčkávaly tady na průchod nějakého velkého savce, na němž by se zachytily.

A protože trávil jako mladý doktorand v terénu většinu jara, léta i podzimu, zakouslo se do něj zřejmě víc klíšťat než do kohokoliv jiného. Sám uvádí, že netuší, kolik jich mohlo být, přestal je počítat už dávno. Vždy se je ale snažil odstranit co nejrychleji – a většinou se mu to dařilo.

Jenže výzkum klíšťat s sebou přináší vědcům komplikace, které se normálním lidem vyhnou. Ostfeld studoval klíšťata na místech, kde jich byla vůbec největší koncentrace na světě. Místa, kde bylo víc těchto parazitů než jakéhokoliv jiného druhu zvířete. Spal tam, jedl tam, žil tam celé týdny. A současně celou tu dobu nesměl používat repelent – protože kdyby klíšťata odpuzoval, narušilo by to jeho pozorování a znehodnotilo jeho vědecký výzkum.

Protože na jeho články se rychle objevila spousta reakcí. Začali mu psát lidé, kteří měli stejnou zkušenost, a nebylo jich málo. Je možné, že fenomén ATR existuje také u lidí a je mnohem rozšířenější, než se kdy věda domnívala? Podle profesora Ostfelda je to nejen možné, ale dokonce pravděpodobné – a dalo by se toho skvěle využít i pro blaho ostatních lidí.

Bylo to vždy stejné: „Našel jsem někde na svém těle klíště, které sice bylo zakousnuté, ale mrtvé. A bylo to doprovázené několikadenním palčivým pocitem pálení.“

Když ho odstranil, dobře si ho prohlédl – snadno identifikoval druh, ale zbytek byl pro něj záhadou. Místo, aby byl parazit pořádně nasátý, bylo jeho tělíčko vyhublé a prázdné. Jako by se opakovaně pokoušel sát krev, ale marně. A také bylo klíště mrtvé. Jenže bolestivý otok vydržel několik dalších dní. Ostfeld tomu nepřikládal větší význam. Ale postupem let se tato zkušenost začala opakovat – a přicházela stále častěji.

Ostfelda samozřejmě muselo napadnout, jestli by se něco takového nemohlo projevit i u něj – ale protože se u lidí nikdy tento fenomén neobjevil, pustil to zakrátko z hlavy. Všímal si jen toho, že se nikdy nenakazil žádnou z nemocí, kterou klíšťata běžně přenášejí.

Všechny nemoci, které klíšťata přenášejí, jsou mnohdy značně nebezpečné – proti řadě z nich neexistují účinná očkování – ale i kdyby existovala, kdyby se měl člověk nechat očkovat proti všem, znamenalo by to nemalý počet „včeliček“. Ale co kdyby vznikla jedna jediná vakcína? Vakcína, která by člověka nechránila proti desítkám nemocí, ale odpuzovala by přímo jejich přenašeče?

A právě touto myšlenkou je teď profesor Richard S. Ostfeld posedlý – věří, že právě jeho krev a to, co nyní obsahuje, by se mohla stát klíčem, který odemkne lidské poznání v tomto oboru. Jeho spolupráce s imunology a vakcinology by se už brzy mohla dostat nejen do učebnic, ale i do zlatého fondu medicíny.

Takový výzkum je ale samozřejmě extrémně složitý – už jen proto, jak komplexní jsou sliny klíšťat a kolik druhů těchto parazitických roztočů na světě existuje. Na Zemi jich vědci zatím napočítali přes 650. Výzkum komplikuje i to, že někteří lidé jsou navíc přirozeně silně alergičtí na klíšťata a po kousnutí u nich dochází k anafylaktickému šoku, takže vědci si musí dávat velký pozor, aby se to u jejich vakcíny neopakovalo.