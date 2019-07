Mladí čeští vědci vyvracejí starou teorii o přechodu borelie z klíštěte. Dávají tak naději na vakcínu

„Víc než třicet let byl uznávaný americký model, že borelie žijí ve střevě klíštěte a ve chvíli, kdy klíště začne sát, přejdou ze střev do slinných žláz a odtud pak se slinami do hostitele. My jsme ale zjistili, že je to úplně jinak,“ popisuje Radek Šíma, jeden z hlavních autorů objevu.

Jak dále vysvětluje, většina vědců při vývoji vakcíny proti lymské borelióze dosud cílí na molekuly ze slinných žláz a na cestu přenosu přes sliny. To je podle něj ale slepá ulička. „Myslíme si, že borelie jdou ze střeva přes jícen rovnou do hostitele, a sliny klíštěte pro ně nejsou důležité. Proto musíme cílit na střevo klíštěte, nikoliv na sliny,“ říká Radek Šíma.

Vysvětlení staré záhady

Jeho slova potvrzuje ředitel Biologického centra Libor Grubhoffer, který se celý svůj profesní život věnuje studiu klíšťat. „Celá desetiletí jsme nemohli borelie ve slinných žlázách klíštěte najít a hledali jsme pro to různá vysvětlení. Naši mladí kolegové se nebáli zpochybnit autority a podali přesvědčivé důkazy o tom, že k přenosu nedochází přes sliny. Je to bezesporu významný objev,“ uvádí Libor Grubhoffer.