Korejci tvrdí, že objevili supravodivý materiál schopný změnit svět. Fyzici jsou zatím skeptičtí

V obou studiích informovali o nové hmotě, která dostala jméno LK-99. Jedná se o sloučeninu na bázi olova, která by podle tohoto výzkumu měla být supravodičem při pokojové teplotě a okolním tlaku. Takový materiál je už desítky let snem moderních fyziků.

Představte si sítě vyrobené z drátů, které by dokázaly vést elektřinu bez jakéhokoliv odporu. To znamená, že se v nich při přenosu neztrácí žádná energie přeměnou na teplo. To by pak mělo zásadní dopad nejen na výrobu, přenos a ukládání energie, ale také pro výpočetní techniku nebo dopravu a mnoho dalších oborů techniky. Kdyby takový materiál vznikl, a byl přitom dostatečně levný, změnilo by to většinu lidské civilizace.

Výsledky korejského týmu proto vyvolaly na internetu bouřlivé nadšení a několik pokusů o replikaci. Zároveň se ale objevily zprávy o sporech mezi korejskými vědci, kteří se nedokázali shodnout, jestli měl být výzkum v této podobě vůbec zveřejněný.

Troška fyziky

Když obyčejným vodičem, jako je měděný drát, protéká elektrický proud, elektrony při pohybech narážejí do atomů. V důsledku toho elektrony ztratí část energie a vodič se zahřeje.

V supravodiči se ale elektrony pohybují bez odporu. Supravodivé dráty mohou přenášet elektřinu bez ztráty energie a například supravodivé magnety jsou díky tomu dostatečně silné, aby levitovaly celé vlaky a zadržovaly divoké plazma ve fúzních reaktorech.