Tisíce let stará léčba Aboridžinců funguje. Mravenčí med je plný antibiotik, ukázal výzkum

Ve vědeckém výzkumu je velmi časté, že jeho autoři nedokáží odpovědět na všechny otázky, které zkoumali. V případě této studie zůstává záhadou, proč je med tak účinný proti zlatému stafylokokovi – to je typicky lidský patogen, který nemá s mravenci nic společného.

K čemu to je

Autoři upozorňují, že není možné tento med v přírodě sbírat jinak, než to dělají Aboridžinci. Jeho masivní využití tedy není možné. Ale vědci v něm mohou dalšími analýzami odhalovat nejrůznější sloučeniny, jako je například výše popsaný peptid. Ty by se potom daly syntetizovat v laboratořích, případně by se mohly použít, pokud by se odhalily v nějakých dostupnějších zdrojích.

Současně je tento výzkum velmi zajímavý i z kulturního a antropologického hlediska, protože dobře ilustruje znalosti a schopnosti dávných civilizací.