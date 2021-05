Aboridžinci používají 50 tisíc let paměťovou techniku lepší než Holmesův „palác mysli“

Studenti si potřebují uchovávat v hlavě velké množství informací; zásadní je to zejména u mediků, kteří si musí už od prvních ročníků studia namemorovat vše od anatomie až po nemoci a léky.

Jezuitský palác a australské příběhy

Zřejmě nejznámějším trikem, který se pro tyto účely využívá, je takzvaný palác mysli nebo palác paměti – v moderní době ji zpopularizoval zejména britský seriál o Sherlocku Holmesovi v hlavní roli s Benedictem Cumberbatchem, kde ji hlavní hrdina často používá k odhalování zločinů.

Ve skutečnosti je ale tato technika mnohem starší – první zmínky o ní pocházejí už z antického Řecka. Tehdy byly psané zdroje vzácností, proto museli mít vzdělaní lidé paměť vycvičenou tak, aby si dokonale zapamatovali vše důležité. Metoda funguje tak, že si člověk spojí údaj potřebný k zapamatování s nějakým konkrétním místem nebo předmětem. Například slavný řečník Cicero si vytvářel jakousi paměťovou cestu spojenou s Forem Romanum.

Později se v Evropě značně rozšířila díky jezuitům, to už byla spojená opravdu s představou nějaké místnosti nebo paláce. Nejčastěji se dnes využívá při asociaci se vzpomínkami na dětský pokoj nebo dům prarodičů – ty jsou totiž spojené se silnými emocemi a tyto vzpomínky jsou uložené v paměti velmi hluboko a jsou tedy značně pevné.

Původní obyvatelé Austrálie neměli písemnou tradici vůbec, ale o to silnější byla jejich ústní historie: podle posledních poznatků sahají jejich nejstarší příběhy desetitisíce let do minulosti. K zapamatování si důležitých informací, které využívali pro své přežití, využívali metodu podobnou paláci mysli, ale protože žádné paláce neměli, spojovali si fakta s okolní krajinou – ale nikoliv jen s konkrétním geografickým údajem, ale vždy s nějakým příběhem, který byl s daným místem spojený.