„Nemožná exoplaneta“ září jako zrcadlo. Světlo odráží kovovými oblaky

Exoplaneta je velká přibližně jako Neptun, což z ní činí největší známé „zrcadlo“ ve vesmíru. Důvodem její vysoké odrazivosti je to, že je pokryta kovovými mraky. Ty jsou většinou tvořeny křemičitany – stejnou látkou, z níž se skládá písek a sklo – smíšenými s kovy, jako je titan.

„Představte si hořící svět v blízkosti své hvězdy, nad nímž se vznášejí těžká mračna kovů, z nichž prší kapky titanu,“ říká James Jenkins, astronom z Univerzity Diega Portalese a CATA v chilském Santiagu. Jenkins je spoluautorem vědeckého článku popisujícího nový výzkum, který byl publikován v časopise Astronomy & Astrophysics.

Paradoxní oblaka

Podíl světla, který objekt odráží, se odborně označuje jako albedo. Většina planet má albedo nízké. Ať už proto, že mají atmosféru, která pohlcuje velké množství světla, anebo proto, že jejich povrch je tmavý. Výjimkou bývají zmrzlé ledové světy nebo tělesa jako Venuše, která mají odrazivou vrstvu mraků.

Vysoké albedo objektu LTT9779 b proto bylo pro astronomy překvapením. Teplota na straně přivrácené ke hvězdě se odhaduje na přibližně dva tisíce stupňů Celsia, což na první pohled není možné. Jakákoli teplota nad sto stupňů je příliš vysoká na to, aby se v ní mohla tvořit vodní mračna, ale teplota atmosféry této planety by měla být příliš vysoká i na to, aby se v ní tvořila mračna z kovu nebo skla.