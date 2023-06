Česká kosmická mise SLAVIA má hledat suroviny ve vesmíru. Přípravnou fázi zvládla

Česká kosmická mise SLAVIA by těmto technologiím a konceptům měla vydláždit cestu. „Bylo by skvělé, kdyby se Česko stalo velmocí ve vývoji miniaturních přístrojů, které jsou schopné poskytnout kompletní informaci o prvcích, chemických sloučeninách, minerálech a horninách na jakémkoli zkoumaném tělese ve vesmíru. SLAVIA má všechny předpoklady být tím prvním krokem,“ říká Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd. „Je to běh na dlouhou trať, ale čeští vědci jsou na tento závod velmi dobře připraveni.“

Přípravu mise zaštítila Evropská kosmická agentura (ESA) a podpořilo ji tuzemské ministerstvo dopravy.

Miniaturní balení revolučních technologií

Misi SLAVIA (Space Laboratory for Advanced Variable Instruments and Applications) tvoří dva mikrosatelity o rozměrech 20 krát 20 krát 40 centimetrů na oběžné dráze Země. Družice budou vybaveny třemi přístroji, přičemž tím nejdůležitějším bude hmotnostní spektrometr. Na palubě bude také širokospektrální kamera pro detekci obecných kovů v meteorech a anténní systém pro záznam a zaměření jejich rádiových signálů.

Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením HANKA (Hmotnostní ANalyzátor pro Kosmické Aplikace) dokáže detailně zkoumat chemickou a mineralogickou skladbu meziplanetárního prachu a mikrometeoroidů. „Je to první vesmírný projekt, při kterém bude hmotnostní analýza s vysokým rozlišením probíhat přímo ve vesmíru, nikoli až v pozemských laboratořích po návratu vzorků,“ upřesňuje Ján Žabka z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, který hmotnostní spektrometr HANKA vyvíjí.

Kamera Vesna zase zaznamená v širokém rozsahu vlnové délky záření meteorů a detekuje otisky spektrálních čar různých prvků. Fyzikální parametry plazmatu pak upřesní antény Říp-2, které zachytí odrazy a emisi jeho rádiových signálů, což se zatím nikdy z oběžné dráhy nepovedlo. Anténa umí také detekovat dopady prachových zrn na družici a měřit rádiové signály atmosférických výbojů.