Past pokroku: Byla plná chemikálií, mrtvých zvířat a občas začala hořet. Destrukce řeky šokovala Ameriku

Pro zajímavost a dobový kontext: právě tehdy byl Cleveland jedním z největších českých měst na světě, žilo zde po Praze, Vídni a Chicagu nejvíce Čechů. Není náhodou, že právě zde byla podepsána Clevelandská deklarace, která otevřela možnost vzniku nezávislého Československa.

Že je voda znečištěná, bylo pro místní signálem, že je všechno v pořádku a že ekonomika klape – špína totiž tehdy nepředstavovala signál, že by se mělo něco zlepšit; naopak symbolizovala ekonomický úspěch Clevelandu a představovala ujištění, že lidé mají práci. Ale pak se všechno pokazilo.

Očistný plamen

V neděli 22. června, těsně před rozedněním, ozářila řeku jiná záře. Záře ohně. Hladina Cuyahogy vzplála a hořela čadivým smrdutým plamenem. Jak se to stalo, nikdy nikdo nezjistil, ale došlo zřejmě ke vznícení jedné z mnoha ropných skvrn. Na místo dorazili v autech hasiči, mohli ale jen přihlížet, co se děje. Nakonec oheň zkrotil až hasičský člun.

Trvalo to slabou půlhodinu, tak krátce, že plameny ani nestihl nikdo vyfotit. Ani škoda nebyla příliš velká, asi 50 tisíc dolarů za poškozené železniční mosty. A nikoho to v Clevelandu vlastně ani moc nevzrušilo. Nebylo to totiž ani poprvé, ani naposledy, co se tu vznítila voda. O to větším překvapením pro místní bylo, když se ukázalo, že zbytek USA to zajímá – a hodně.