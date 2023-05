Použití mýdla může přitahovat komáry, ukazuje studie

Vědci, kteří výzkum prováděli, uvedli, že komáři dávali přednost vůni dobrovolníků, kteří se myli třemi ze čtyř testovaných populárních značek mýdla.

„Skutečnost, že přebíráme tyto květinové a ovocné vůně a dáváme je na tělo, znamená, že nyní voníme jako květina i člověk zároveň,“ řekl Clément Vinauger, který vedl práci na americké univerzitě Virginia Tech. „Je to, jako kdybyste se probudili a ucítili něco, co by bylo zároveň jako káva a muffiny. Velmi přitažlivé,“ dodal.

Účinky mýdel se u jednotlivých lidí poněkud lišily, pravděpodobně v důsledku interakcí mezi jeho vůní a jedinečným pachovým profilem každého člověka.