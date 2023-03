Covid ubližuje neočkovaným rodičkám. Poškozuje placentu, děti se mohou narodit mrtvé

Podle výzkumu jsou projevy zcela odlišné než u jiných infekčních nemocí, jako jsou třeba zika, zarděnky nebo syfilis. „Virus nenapadne a nezničí samotný plod. Útočí na placentu.“ Pozoruhodné je, že se to podle studie nedělo ani u blízkých příbuzných viru SARS-CoV-2, tedy ani u virů SARS a MERS. Proč je covid tak jiný, zatím vědci neví.

K ukládání fibrinu může docházet také u normálních nekomplikovaných těhotenství, která mají běžný průběh a covid u nich nemá žádný vliv. Ale nikdy ho není tolik – tady po covidu naplnil někdy až tři čtvrtiny placenty. „A to žádný plod nemůže přežít,“ doplňují autoři.

U dětí lékaři nenašli žádné abnormality, plod zemřel vždy na udušení, u placent rodiček to ovšem neplatilo. Tento cévní orgán zajišťuje plodu přívod kyslíku a živin a podle vědeckého týmu ve sledovaných případech vykazoval trend, který vědci nazvali „placentitida SARS-CoV-2“.

Tým kolem lékaře Davida Scwartze zkoumal a analyzoval 68 dětských úmrtí. Případy pocházely z dvanácti zemí a všechny děti se buď narodily mrtvé, nebo zemřely do sedmi dnů po narození. Všechny současně měly matky, které nebyly očkované proti covidu-19 a v těhotenství se koronavirem nakazily. Studie, která vyšla v odborném žurnálu Archives of Pathology & Laboratory Medicine , zahrnovala vyšetření všech 68 placent a 30 pitev.

I slabý covid může způsobit silné problémy

Vědci už od začátku koronavirové pandemie upozorňovali, že těhotné ženy jsou přirozeně zranitelnější jakoukoliv infekcí. Těhotenství totiž narušuje imunitní systém. Potlačuje některé jeho funkce, protože embryo je pro něj něco nového a mohlo by se jinak stát jeho cílem. Těhotné osoby jsou přirozeně náchylnější k infekcím, protože těhotenství oslabuje imunitní systém, aby tělo nenapadlo plod.

Covid v tom není žádnou výjimkou; odlišný je ale v tom, jakým způsobem nastávajícím matkám způsobuje zdravotní komplikace. Ty se podle vědců objevují nejen u žen, které trpí vážným nebo těžkým průběhem nemoci – poškození placenty se totiž objevuje i u těch, které měly nemoc jen slabou. Poškození placenty může být dokonce jejich jediným příznakem.

Dobrá zpráva pro rodičky je, že záleží na tom, jak velká část placenty je virem napadená a poškozená. Jde-li jen o její malou část, nemusí to způsobit vůbec žádné komplikace. Nicméně pokud jde o větší rozsah napadené tkáně, pak se dopady objeví velmi rychle – a plod na to v děloze hned reaguje. „První, co uvidíte, je zpomalení růstu dítěte a snížené pohyby plodu. Nakonec může dojít k přerušení – a někdy k tomuto vývoji dochází velmi rychle,“ popsala pro NBC porodnice Ellie Ragsdalová, která se na výzkumu nepodílela.