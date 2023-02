Moderátoři z masa a krve jsou zbyteční, čínské obrazovky zaplňují avataři z jedniček a nul

Větší digitalizace čínské ekonomiky včetně virtuální a rozšířené reality je součástí vládní pětiletky. Jen samotný Peking chce do dvou let vybudovat průmysl digitálních bytostí v hodnotě 7,5 miliardy dolarů.

Na on-line platformách vystupují statisíce digitálních moderátorů, kteří jsou avatary lidí využívajících technologie k oslovení publika. Čínské značky preferují virtuální tváře místo skutečných celebrit pronásledovaných skandály.

Kdy přijdou avataři do Česka?

Oblíbené rčení říká, že „letos je to v Asii, za rok v USA a do pěti let to máme v Evropě“. U těchto avatarů to ale tak úplně jisté není. Podle odborníka na umělé inteligence Tomáše Mikolova hraje v oblibě digitálních bytostí v Číně roli i tamní kulturní tradice.

„Ve východní Asii jsou tyto digitální postavy velmi přijatelné ve všech ohledech,“ uvedl pro Českou televizi. USA a Evropa nejsou v tomto druhu výzkumu příliš pozadu, ale kulturně po nich není taková poptávka.

Digitální technologie ale podle něj mají potenciál automatizovat celou řadu běžných činností, a to i na televizních obrazovkách. Nevidí ale vlastně velký rozdíl proti dnešku: „Třeba na Instagramu prezentují různé výroky influenceři, kteří jsou tam stejně přes různé filtry tak digitálně upravení, že to jsou jacísi avataři,“ dodává Mikolov.