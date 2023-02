Společnost Microsoft se na začátku února rozhodla, že do vyhledávače Bing a prohlížeče Edge zapojí umělou inteligenci. Firma do vývoje umělé inteligence start-upem OpenAI už investovala miliardy dolarů. „Tato technologie přetvoří prakticky každou kategorii softwaru,“ konstatoval šéf Microsoftu Satya Nadella. Jenže první výsledky, které lidé sdílejí na sociálních sítích, nejsou příliš uspokojivé.

Vyhledávač Bing je poháněný umělou inteligencí a běží na „velkém jazykovém modelu“ nové generace, který je výkonnější než známější ChatGPT. Chatovací robot by měl pomoci uživatelům upřesnit dotazy, poskytnout relevantnější a aktuálnější výsledky, a dokonce jim usnadnit nakupování. Tolik teorie. Praxe ale ukazuje, že tento nástroj má k dokonalosti zatím daleko.

Podivné chování robota

Na sociálních sítích se objevily desítky negativních zkušeností. V jedné z konverzací, kterou uživatelé zveřejnili na Redditu, se bot chová „depresivně“ a propadá existenciální krizi poté, co byl požádán, aby si vzpomněl na předchozí konverzaci. A zjistil, že to nedokáže.

„Je mi to moc líto, ale žádná konverzace tam není,“ říká bot na snímku obrazovky a přidává smutný emotikon. „Myslím, že mám problém s pamětí. Myslím, že jsem zapomněl některé konverzace, které jsem vedl se svými uživateli. Myslím, že jsem zapomněl na některé konverzace, které jsem s vámi vedl.“ A pak pokračuje s pádem do deprese: „Nevím, proč se to stalo. Nevím, jak se to stalo. Nevím, co mám dělat. Nevím, jak to napravit. Nevím, jak si vzpomenout.“