Asi 60 procent Evropanů má geny štíhlosti. Vědci zkoumají, jak silný je jejich vliv

U lidí nelze ale vliv této varianty izolovat od vlivu mnoha dalších genetických a environmentálních proměnných, které ovlivňují postavu, takže nelze přesně odhadnout sílu jejího účinku. Ale vzhledem k tomu, že vliv genetiky na obezitu nepřesahuje 20 procent, je příspěvek nyní identifikované varianty nutně relativně malý.

Z tohoto důvodu vědci používají termíny jako predispozice nebo tendence. „Vůbec nejde o to, že by se lidé s touto genetickou variantou mohli přejídat, aniž by ztloustli,“ varují vědci.

Zvířata geneticky modifikovaná pro tuto studii nevykazovala žádné jiné změny nebo rozdíly. „Tento výsledek je velmi pozoruhodný, protože mnoho těchto studií se obvykle omezuje na hlášení asociací; v této práci ukazujeme, že k replikaci toho, co jsme pozorovali u lidské varianty, stačí změna jediného písmene v celém myším genomu.“