Dezinformace a konspirační teorie se šíří na YouTube v diskuzích. Web tomu příliš nebrání

Výsledky studie naznačují, že v době pandemie mohly hrát tyto komentáře významnou, ale podceňovanou roli v šíření konspiračních teorií. „Zjistili jsme, že proces vzniku konspirační teorie je do značné míry společenská záležitost,“ popsala jedna z autorek práce Joanne Grayová. „Lidé se scházejí a společně sdílejí nové informace nebo si vytvářejí spojení mezi nimi. To pak používají k vytváření konspiračních narativů.“

Omezený dopad inovací

Během pandemie covidu zavedl YouTube nové zásady a pokyny, jejichž cílem bylo omezit šíření lékařských dezinformací o tomto viru na této platformě. Studie ale zjistila, že funkce komentářů zůstává relativně nemoderovaná a vlastně v ní téměř neexistují bariéry, které by zabránily v šíření dezinformací, lží, pomluv a konspiračních teorií.

Mnoho diskuzních příspěvků tak porušuje běžná pravidla YouTube – například komentáře, které tvrdí, že se vakcíny používají k hromadné sterilizaci nebo k vkládání mikročipů do očkovaných. Zatímco přímo ve videu by tyto hoaxy neprošly, v komentářích si jich platforma nevšímá.

Autoři uvedli, že platforma YouTube by měla zvážit změny, které by reagovaly na konverzační strategie používané autory a šiřiteli konspiračních teorií. To by podle nich mohlo zabránit, aby se podobné hoaxy, dezinformace a konspirační teorie nešířily v budoucnu u jiných podobných událostí, které jsou důležité a lži mohou ovlivnit spousty lidí.