Hyde Park Civilizace slaví deset let. Vyzpovídal 31 nobelistů, slibuje další výjimečné hosty

„Už první desetiletí ukázalo, že i do České televize, která primárně vysílá pro 10 milionů lidí, chodí největší osobnosti světové vědy a lidé, kteří doslova změnili svět,“ zmiňuje Stach a dodává: „Chceme, aby se s nimi diváci seznámili co možná nejvíc, a proto je Hyde Park Civilizace nejenom televizním pořadem, ale také jsou rozhovory už ve dvou knihách, a to i s pohledy do zákulisí.“

Rovněž v nových dílech pořad nabídne špičkové hosty: jediného vědce, který kdy chodil po Měsíci – Harrisona Schmitta, nositele Kavliho ceny za elektronovou mikroskopii Ondřeje Křivánka nebo nositele Nobelovy ceny za chemii s českými kořeny Thomase Cecha.

V sobotu 3. září Hyde Park Civilizace odvysílá 333. díl. „Do druhého desetiletí pořadu jsme chtěli vykročit vzpomínkovým dílem. NASA nám na sobotní večer ale naplánovala první krok k návratu člověka na Měsíc – start mise Artemis, zatím bez posádky. Rádi jsme změnili plány, a pokud mise odstartuje, budeme u toho s Janem Spratkem a Lukášem Houškou živě,“ přibližuje Stach.

Šest let vědecké redakce

Na obrazovky se v neděli v 10:30 vrací také pořad Věda24. Jejím hlavním tématem bude rovněž mise na Měsíc, ale i naděje pro děti s cystickou fibrózou, protože pojišťovna nově proplácí lék Kaftrio už od šesti let věku.

Na začátku října pak bude redakce sledovat vyhlašování Nobelových cen ve vědeckých kategoriích.

Vědecká redakce ČT funguje už šest let. Od září 2016 do vysílání nabídla víc než 9600 témat, jen za poslední rok to bylo přes 2400 témat. „Věnujeme se nejen aktuálním výsledkům výzkumů, ale hledáme i vědecké úhly pohledu na aktuální dění,“ říká vedoucí vědecké redakce Kateřina Fifková. A doplňuje: „Jsem ráda, že se věda dostává k divákům čtyřiadvacítky po celý den – od Studia 6 přes dopolední a odpolední vysílání a hlavní relace Události a Události, komentáře až po noční zprávy.“

Vědu najdou diváci i na webu. Součástí zpravodajského portálu ČT24 je veda24.cz, za šest let vědecká část webu nabídla přes devět tisíc článků. Vědecká redakce je aktivní také na sociálních sítích Facebook, Twitter i Instagram.