Rusko chce vozit turisty k Měsíci. Elon Musk by to měl stihnout o řadu let dřív

Ruská vesmírná agentura Roskosmos hodlá v budoucnu nabízet kosmické turistické výpravy s obletem Měsíce, podobně jak se na to chystá americká společnost SpaceX podnikatele Elona Muska. Řekl to šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin, podle nějž to ale připadá v úvahu až po roce 2030. Musk věří, že začne už za dva roky.