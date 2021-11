Pandemie covidu zřejmě úplně vymazala ze světa jeden z kmenů chřipky. Nebyl pozorován už 18 měsíců

Studie, z nichž jedna vyšla v časopise Nature Reviews Microbiology a druhá je zatím ještě v recenzním řízení, ukazují, že virus chřipky B/Yamagata nebyl na celém světě ani jednou zachycen už od dubna 2020.

Jeden z autorů této práce, mikrobiolog Marios Koutsakos, uvedl, že něco takového je velmi neobvyklé. Tento chřipkový kmen nebyl sekvenován po dobu více než 18 měsíců, což podle něj naznačuje jeho osud: „Je těžké to říci s jistotou, ale naznačuje to, že by mohl zmizet.“ Dodal ale, že chřipka B/Yamagata může být stále někde na světě přítomna, nicméně v extrémně nízkých koncentracích.

Austrálie jako názorný příklad

Pandemie covidu-19 způsobila, že počet případů chřipky na světě je rekordně nízký. Před pandemií zaznamenávala Austrálie každoročně v průměru 100 tisíc případů chřipky s několika stovkami úmrtí. V roce 2019 zaznamenala Austrálie jednu z nejhorších chřipkových sezon v poslední době, kdy bylo zaznamenáno více než 300 tisíc případů a více než 900 úmrtí.