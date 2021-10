Jupiter funguje záhadně, ukazují nové snímky. Rudá skvrna je hlubší, než experti předpokládali

Záhadný plynný obr

Vědci na základě dřívějších modelů a srovnání se zemskou atmosférou předpokládali, že Velká rudá skvrna je poměrně mělkou bouří, přiznává Scott Bolton, autor jedné ze dvou nových studií o Jupiteru publikovaných v odborném časopise Science. „Jupiter funguje poměrně záhadně, což vlastně tak nějak poprvé odhalujeme, jelikož tato mise je první, která umožnila nahlédnout do planety. To, co sledujeme, je překvapivé,“ dodává.

„Z vědeckého hlediska je záhada, jak bouře může trvat tak dlouho a být takto veliká,“ nastiňuje Bolton. „Je dost široká na to, aby pohltila Zemi,“ popisuje bouři autorka druhé studie z časopisu Science Marzia Parisiová.

Tvar Velké rudé skvrny se postupem času změnil a jsou náznaky, že se bouře zmenšuje. „Je to největší bouře v celé Sluneční soustavě,“ podotýká Bolton. „Extrémy jsou většinou fascinující, ale také vytvářejí neuvěřitelnou krásu,“ dodal.