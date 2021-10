Brněnští vědci budou zkoumat dospělé hráče videoher. Chtějí vědět, co cítí a jestli nejsou závislí

Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně chtějí přesněji popsat přínosy a hrozby spojené s hraním počítačových her prostřednictvím internetu. V projektu Czech Gamers hledají dospělé dobrovolníky, kteří zodpoví jejich otázky, například sdělí, co při hraní zažívají a co je na on-line hrách láká. Dosavadní výzkumy se zatím soustředily spíše na negativní dopady hraní na zdraví a životy mladých lidí.