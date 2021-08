Červenec byl nejteplejším měsícem v dějinách měření. Ukazuje to na rychlost a hrozbu klimatické změny

Podle nejhoršího scénáře emisí skleníkových plynů by se vlny veder trvající týden mohly v letech 2021 až 2050 vyskytovat dvakrát až sedmkrát častěji než v posledních třiceti letech. A dalších asi třicet let, tedy roky 2051 až 2080, by takových horkých období mohlo mít třikrát až 21krát víc. Takové výrazné vlny veder by se mohly na severní polokouli opakovat jednou za šest až 37 let.

Oblačnost klimatické změny posiluje

Nárůst koncentrací skleníkových plynů a oteplení vede ke změnám oblačnosti, které klimatické změny dál posilují. To vyplývá ze studie publikované v časopise PNAS. Podle ní by zdvojnásobení předprůmyslové úrovně atmosférického CO 2 mohlo způsobit zvýšení citlivosti na klima, tedy nárůst globální teploty až o 2 °C.

Statistika nuda není

Ještě vysvětlení, proč jsou někdy desetinky důležité – na příkladu teplot. Posun průměru i o velmi malou hodnotu do vyšších čísel znamená, že se můžou vyskytovat extrémy, které se do této doby neobjevovaly – jejich výskyt je i při malém posunu průměru několikanásobný. A protože roste i variabilita, znamená to, že ačkoli budou přibývat extrémně vysoké teploty, ty nízké zcela nevymizí. S postupující klimatickou změnou lze tedy očekávat i vyšší pravděpodobnost výskytu vln veder. Stále budou relativně výjimečné, ale můžou být extrémnější, než jsme byli zvyklí.

I malý posun v extremitě může mít vážné důsledky. Zvyšování teploty má vliv na řadu dalších procesů, jako je například tání ledovců a zvyšování hladiny oceánů, zvyšování výparu, změny v mořském proudění a podobně.

Zpomalení mořských proudů

Ačkoli zastavení takzvané termohalinní cirkulace v oceánech je poměrně známý jev, který se objevoval už v dobách ledových, stále častěji se mluví o tom, že by se tak mohlo stát i v důsledku globálního oteplování. To proto, že kvůli tajícímu ledu na severu Atlantiku dochází ke snížení salinity a tedy i hustoty mořské vody.