Čeští studenti mají obrovský potenciál, málo ale vyjíždějí do zahraničí, míní molekulární biolog Jiřičný

Opravování DNA Deoxyribonukleová kyselina označovaná zkratkou DNA je postavená na čtyřech nukleotidech – adeninu (A), thyminu (T), guaninu (G) a cytosinu (C). Platí, že adenin se páruje s thyminem a guanin s cytosinem. Tím pak vznikají takzvané báze. To, jak se tyto báze naskládají, dává dohromady kód, který je informací, s níž pracuje organismus. Že se správně poskládat nepodaří a vznikne nějaká chyba, kterou je třeba opravit, se podle Jiřičného stává velice často. „DNA je prodávaná jako velice stabilní molekula, ale vlastně stabilní není. Hlavně ve formátu, když není řetězcová, když se tyto dvojité páry rozdělí, tak může být poškozená. My vždycky myslíme na poškození jako na radioaktivní záření, ultrafialové záření nebo chemikálie. Ale největší nepřítel – nebo nepřátelé – naší DNA jsou dva reagenty, kterým se nemůžeme vyhnout, a to je voda a kyslík,“ uvedl profesor. Vysvětlil, že kyslík báze oxiduje a voda je hydrolyzuje. „Takže když se například podíváte na pár G a C… tak cytosin je hydrolyzovaný na uracil. Ten náleží do RNA, ale ne do DNA,“ uvedl. „Tomas Lindahl, můj přítel, objevil ten enzym, který je schopný uracil z DNA vystřihnout. A to byl první enzym (…) který se specificky vyvíjel na opravu DNA,“ dodal.

přehrát video Tomas Lindahl v Hyde Parku Civilizace

Frekvence změn v lidské DNA není podle Jiřičného diktovaná procesem selekce. „Když se podíváte na vývoj organismů na Zemi, vidíte, že selekce fungovala daleko nejrychleji v periodách, kdy se měnilo třeba složení atmosféry nebo teplota Země. Příroda nemá žádný program, jak má jít vývoj dál. Příroda funguje tak, že dělá pořád chyby a ty chyby, které jsou negativní, zmizí, poněvadž organismus zemře. Kdežto chyby, které jsou pozitivní, umožní organismu přežít, a proto se objeví v budoucnu jako dominantní varianty. To samé platí pro viry,“ řekl. Pomoc pro lidi s predispozicí pro rakovinu Jiřičný se svým týmem také našel dva proteiny, které zabraňují nástupu rakoviny. Jedním z témat rozhovoru tak byla identifikace genetických předpokladů ke vzniku kolorektálního karcinomu –⁠ rakoviny tlustého střeva a konečníku –⁠ který představuje jeden z nejrozšířenějších druhů nádorových onemocnění. „Genetická diagnóza je trochu –⁠ jak říkají Angličani –⁠ double edged sword (pozn. red. dvojsečná zbraň),“ uvedl Jiřičný. „To je otázka, kdy se ptáme, zda je to pro pacienta výhoda, že ví, že má predispozici k rakovině, nebo ne. Odpověď je, že se jedná o výhodu pod podmínkou, že s tou informací můžeme něco pozitivního udělat,“ vysvětlil. „V případě HNPCC (pozn. red. Lynchova syndromu) to tak je. Když víme, že rodina má tu a tu mutaci v tom a v tom genu, tak můžeme analyzovat DNA všech jejích členů a identifikovat ty, kteří ji zdědili,“ dodal Jiřičný.

Fakta Lynchův syndrom Lynchův syndrom Lynchův syndrom (hereditární nepolypózní kolorektální karcinom, HNPCC) je dědičné onemocnění. Dochází při něm k častému rozvoji zejména kolorektálního či děložního karcinomu.

„V normálním případě bych řekl: ,Tak já mám mutaci, zemřu na rakovinu.' Ale díky tomu, že jsme schopni pomocí kolonoskopie polypy předčasně z tlustého střeva odstranit, tak když víme, který člen rodiny predispozici má, můžeme už od dvaceti let regulérně endoskopicky screenovat a odstranit polypy tak, že už nemají šanci se přeměnit na tumor,“ popsal. To, že jako vědec může v tomto ohledu vidět reálný dopad své práce, je podle něj velmi pozitivní. „Na druhé straně je to spojené s obrovskou frustrací, protože víme, že jsme schopni kolorektální karcinom predikovat. Když si představíte, že každý dospělý by šel třikrát za život na kolonoskopii –⁠ v pětapadesáti, dvaašedesáti, v sedmdesáti letech, tak bychom mohli kolorektální karcinom odstranit ze spektra rakovin. Možná až do devadesáti procent,“ poznamenal profesor. Dodal, že za to však stát ani pojišťovny nechtějí platit, a to i přesto, že pokud pacient onemocní, tak je to stojí daleko víc. „Pro mě je to trošku kriminální, že neinvestujeme do prevence třetího nejběžnějšího tumoru, když je tak velice jednoduchá,“ řekl.