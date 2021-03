Vakcína proti covidu-19 účinně a bezpečně funguje i u dětí od 12 do 15 let, oznámil Pfizer

Děti podle Pfizeru pociťovaly podobné vedlejší účinky jako očkovaní lidé v kategorii 16 až 25 let. Zejména šlo o svalové bolesti, zimnici a únavu, obzvláště po druhé dávce. Zdravotní stav účastníků testu bude farmaceutická společnost nadále monitorovat.

Vakcína se aktuálně ve Spojených státech smí podávat lidem od 16 let. Americká firma společně se svým německým partnerem BioNTech plánuje v horizontu několika týdnů požádat úřady v USA i Evropské unii o schválení nouzového použití přípravku od hranice 12 let. Výkonný ředitel Pfizeru Albert Bourla v prohlášení vyjádřil naději, že očkování lidí ve věku 12 až 15 let v USA začne „před začátkem příštího školního roku“.