Před sto lety svět poprvé uslyšel slovo „robot“. Karel Čapek inspiroval ke vzniku strojů, které vládnou dnešním továrnám

Čapkova hra byla senzace, během pouhých dvou let byla přeložena do třiceti jazyků, včetně angličtiny. A protože tyto řeči neměly vlastní verzi slova robot, začal se pojem šířit světem.

Čapek sice vytvořil představu robotů a inspiroval tak obrovské množství umělců, zejména vlivného spisovatele Isaaca Asimova, ale do skutečného vzniku robotů to od roku 1921 mělo trvat ještě hodně dlouhou dobu, přesně 40 let.

Různých mechanických robotických hraček samozřejmě vznikalo obrovské množství, ale mechanický stroj, který by člověka masově nahradil při práci, se začal sériově vyrábět a používat teprve roku 1961. A vypadal úplně jinak, než si Karel Čapek představoval.

Příběh prvního robota

V roce 1956 se americký fyzik a podnikatel v jedné osobě Joseph Engelberger setkal na večírku s vynálezcem Georgem Devolem. Dali se do řeči a tématem jejich rozhovoru byl Devolův nejnovější vynález – zařízení jménem Programmed Article Transfer, které mělo fungovat s do té doby nevídanou autonomií. „Mně to připadá jako robot,“ vykřikl Engelberger, který byl roboty už řadu let fascinován díky své lásce ke sci-fi povídkám spisovatele Isaaca Asimova. O Čapkově hře v té době vůbec neslyšel.

V roce 1957 přesvědčil Engelberger, který byl v té době ředitelem společnosti Consolidated Controls Corp. se sídlem v Bethelu v Connecticutu, generálního ředitele mateřské společnosti Condec, aby vývoj Devolova vynálezu financovala. Po téměř dvou letech vývoje Engelberger a Devol přišli s prototypem – robotem jménem Unimate #001.

Engelberg se řídil odkazem Asimova, který svým humanoidním robotům určil přísná pravidla chování známá jako Tři zákony robotiky. Tím prvním a hlavním je, že robot nesmí ublížit člověku. Aby se porušení těchto pravidel Engelberg vyhnul, vytvořil svého robota tak, aby byl zaměstnán při úkolech škodlivých pro lidi. Jeho strategie zafungovala a v roce 1959 byl první na montážní lince pro tlakové lití v továrně General Motors v Trentonu v New Jersey.

Prototyp Unimate č. 001 se od Čapkových androidů značně lišil – vážil asi 1400 kilogramů a jediné, co by na něm snad mohlo někomu připomínat člověka, byla jeho robotická paže. Přesto, anebo možná právě proto, se osvědčil a roku 1961 se série Unimate 1900 stala prvním sériově vyráběným robotickým ramenem pro tovární automatizaci.