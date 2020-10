Číslo 100 žije. Nad výročím slova „robot“ rozumují Neff, Aaronovitch i evoluční robotik

Sto rozumů o R.U.R.

„Po pár letech se termín ustálil nejen pro roboty chemického původu, jako byli ti Rossumovi, ale i pro různé elektromechanické stroje. Čapek se proti tomu bouřil. V roce 1938 napsal fejeton Autor robotů se brání, kde píše, že jeho původní myšlenka bylo připravit chemické roboty, takže když psal R.U.R., myslel na moderní chemii, na biologii – a ne na inženýrství,“ připomíná Jitka Čejková z Ústavu chemického inženýrství.

Jako editorka zaštítila knihu Robot 100 – Sto rozumů, vycházející z toho, že Karel Čapek do jisté míry formuloval některé myšlenky, kterými se dnes zabývá obor umělý život (artificial life). Otázky nastíněné v R.U.R. řeší vědci i dnes, ať už je to vědomí „robotů“, otázky evoluce, rozdělení moci či náboženství. Právě tato souvislost byla pro Jitku Čejkovou motivací, aby požádala nejen své kolegy, jestli by si Čapkovo drama nepřečetli a nepřidali k němu své postřehy.

„Úplně první myšlenka byla, že bych vzala hru R.U.R. a pouze by u ní byly drobné komentáře nebo úryvky z jiných děl vědců. Ale když jsem je oslovovala, každý k tomu přistoupil zodpovědně a poslal mi skoro celou kapitolu,“ doplňuje Čejková, jak se projekt nakonec rozrostl do knihy se stovkou příspěvků od vědců, ale také spisovatelů, novinářů, sportovců či umělců. Dvě třetiny z nich napsali zahraniční autoři.

„Někteří se věnují historii hry R.U.R., evoluční robotik třeba popisuje, co se dělo v historii evoluční robotiky a kouká trošku i do budoucna. Někdo vizionářsky popisuje, co se bude dít v příštích sto letech. Jsou tam ale i povídky nebo básničky,“ vyjmenovává editorka.