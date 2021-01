Protahovací cvičení snižuje krevní tlak lépe než rychlá chůze, naznačila studie

Pravidelné protahování účinněji snižuje krevní tlak než rychlá chůze. Naznačila to nová studie, kterou publikoval časopis Journal of Physical Activity and Health. Z toho ale podle vědců v žádném případě nevyplývá, že by se lidé měli procházek vzdát. Vhodné je kombinovat obě tyto aktivity, doporučují.