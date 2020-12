Utržený antarktický ledovec ohrožuje kolonii tučňáků v Atlantiku. Srážka může nastat brzy

Panují obavy, že se spodní část ledovce zadrhne o dno oceánu v mělčinách u ostrova a rozdrtí tamní podmořský život. Pokud uvázne na úbočí ostrova, může trvat až deset let, než led roztaje nebo se odlomí, varuje Tarling. Asi dvěma milionům tučňáků, kteří na ostrově žijí, by pak zatarasil přístup k moři, kde shánějí potravu pro svá mláďata. Rozpouštějící se sladká voda by zase způsobila, že moře bude nehostinné pro fytoplankton a další živočichy.