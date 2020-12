Čína chce masivně měnit počasí. Plánuje technologie, které přinesou déšť a zaženou kroupy

Už během příštích pěti let by mohla Čína těmito technologiemi kontrolovat oblast o rozloze 5,5 milionu kilometrů čtverečních, na níž chce ovlivňovat množství srážek. Půl milionu kilometrů čtverečních bude pokryto systémy na potlačování krupobití, které může poškozovat úrodu.

Sucho zase přispívá k degradaci krajiny, která se pak mění na poušť – a písečný prach vnikající do měst poškozuje zdraví lidí. Znepokojivá je pro Čínu také studie z roku 2018, která popisuje, že do padesáti let v zemi mohou kvůli klimatickým změnám vzniknout rozsáhlé oblasti, kde nemůže lidský organismus přežít.

Masivní investice

Právě tato stoupající nejistota přiměla Čínu do rozsáhlých investic do výše popsaných technologií: v letech 2012 až 2017 země utratila přes 1,34 miliardy dolarů za různé programy na úpravu počasí. Podle státní tiskové agentury Nová Čína se to vyplatilo: cílené změny počasí pomohly snížit o 70 procent škody způsobené krupobitím v autonomní oblasti Sin-ťiangu.

Tyto technologie zkoumá v současné době více zemí, ale někteří sousedé Číny už projevují znepokojení nad tím, v jakém rozsahu to asijská velmoc provádí. Největší obavy přicházejí z Indie; její zemědělství je závislé na monzunových deštích, a pokud by se tento proces podařilo nějakým způsobem narušit, mělo by to pro celou zemi závažné následky.

Ovlivnění počasí nad Čínou totiž může vést ke změnám mimo její území. Indové podle CNN už poukázali na to, že doposud neexistuje schválený systém, který by tyto kontroverzní projekty reguloval.