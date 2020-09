Hlas v amerických prezidentských volbách odevzdá i astronautka na ISS

Americké prezidentské volby se konají 3. listopadu, Kate Rubinsová poletí na ISS několik týdnů předtím, 14. října. „Když to dokážeme my z oběžné dráhy, určitě to dokážou i lidé dole na Zemi. Zúčastnit se voleb je zásadně důležité pro naši demokracii. Že můžeme hlasovat z kosmu, pokládáme za velkou čest,“ uvedla astronautka pro agenturu AP.

Jak se hlasuje z vesmíru

Roku 1997 schválil stát Texas zákon, jímž umožnil, aby i lidé mimo naši planetu mohli hlasovat ve volbách do amerických institucí. Protože většina astronautů v Texasu žije (sídlí tam Johnsonovo vesmírné středisko), mohou tohoto zákona využívat.