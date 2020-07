Čeští vědci výrazně vylepšili solární panely. Jsou dvakrát účinnější než dříve

Na projektu NextBase spolupracovalo 14 pracovišť z osmi zemí světa, mimo jiné z Francie, Belgie, Německa, Švýcarska a Itálie. „Výsledek projektu je prototyp solárního článku s velmi pěknou účinností, který by měl ve výhledu dvou až tří let přicházet do praxe,“ řekl Martin Ledinský z Fyzikálního ústavu AV.

Výzkumníci dosáhli 25,4 procenta účinnosti článků. Podle dalšího spoluřešitele Antonína Fejfara se tím blíží světovému rekordu 26,7 procenta, který drží japonská firma Panasonic. Fejfar uvedl, že výzkumníci nyní navíc využili technologii připravenou pro automatizovanou, sériovou výrobu. Běžná účinnost fotovoltaických článků se pohybuje zhruba mezi 12 a 17 procenty.

„Fotovoltaický průmysl má danou cestu ve zvyšování účinnosti fotovoltaiky. Není splnitelná jiným způsobem než přechodem na trochu jinou technologii, což je ta, kterou jsme zkoumali,“ podotkl Ledinský, který vyvinul praktickou techniku kontroly kvality kontaktů těchto solárních článků. Podle AV dosud neexistovala.