V hvězdné soustavě Kepler-88 se skrývala obří planeta. Je velká jako tři Jupitery

Systém hvězdy Kepler-88, podobné našemu Slunci, se nachází v souhvězdí Lyry a od Země je vzdálený přibližně 1200 světelných let. Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za rok, tedy téměř deset bilionů kilometrů.

Obří exoplaneta (planeta mimo Sluneční soustavu) obkrouží svou hvězdu Kepler-88 na eliptické dráze jednou za dobu čtyř pozemských let. Dvěma dalším členům této soustavy to trvá mnohem kratší dobu. Kepler-88 b, který je menší než Neptun, to zvládne za 11 dnů a Kepler-88 c, velký asi jako Jupiter, za 22 dnů.