Vědci vyvinuli test, který by mohl z krve odhalit přes 50 typů rakoviny

Nově vyvinutý test může v budoucnu pomoci z jediného vzorku krve odhalit více než 50 typů rakoviny ještě před tím, než daný člověk pocítí jakékoli příznaky. Zkoumá totiž v krvi přítomnost volné DNA z bujícího nádoru a pomocí strojové analýzy jejích modifikací dokáže určit nejen to, zda konkrétní pacient trpí rakovinou, ale i to, o jaký typ rakovinného onemocnění se jedná. Informoval o tom server BBC. Slibné výsledky výzkumu zveřejnil tým vědců z amerických a britských univerzit a výzkumných institucí v odborném časopise Annals of Oncology