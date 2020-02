Larvy hmyzu přemění odpad na krmivo. Na výzkumu pracují vědci z Brna

„Poradí si s kuchyňským odpadem jak rostlinného, tak i živočišného původu. Jejich žravost je enormní, což je dáno jejich přirozeným životním cyklem. Tento druh není invazivní, nehrozí přemnožení, ani nepřenáší žádné nákazy. Vyskytuje se i v české přírodě,“ dodal Denner.

Larvy se podle něj využívají ke krmení nejen hospodářských zvířat, jako je drůbež, prasata nebo ryby například v Kanadě. Strávené zbytky po larvách lze navíc využít jako hnojivo.

Současný výzkum bude pokračovat až do roku 2023, výsledky výzkumu chtějí ale vědci představit veřejnosti až poté, co se jim podaří předmět výzkumu přetavit do průmyslové linky.