Tohle není popcorn. Nový teleskop pořídil nejdetailnější záběry Slunce

Přestože je Slunce zdaleka nejbližší hvězdou, astronomové toho o něm stále vědí jen málo. Zejména jeho schopnost ovlivňovat počasí na Zemi je velkou neznámou, a právě to má změnit výše zmíněný teleskop.

„Na Zemi sice dokážeme předvídat, co se děje prakticky všude na světě, ale co se týká vesmírného počasí, tak tam jsme to ještě nezvládli,“ uvedl Matt Mountain, prezident Association of Universities for Research in Astronomy, která teleskop provozuje.