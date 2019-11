Chemie z vosku na lyže se ukládá v přírodě, dokázali norští vědci

Na severní polokouli nastává zima a řada lidí vyrazí na svah či do běžecké stopy. Aby jim to po bílém povrchu lépe klouzalo, používá řada lyžařů či snowboardistů speciální vosky. Právě na ně teď zaměřili pozornost norští vědci a ukázalo se, že chemikálie obsažené ve voscích pronikají do potravního řetězce, což se může v budoucnu projevit jako velký problém. Vědci proto chtějí ve výzkumu pokračovat.