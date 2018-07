Zvládnout kůrovcovou kalamitu potrvá roky, řekli ministři. Chybí lidé i chemie

„Není pravda, že kůrovec se šíří z národních parků. Že by ze Šumavy kůrovec doletěl až do Beskyd, takového turbokůrovce nikdy nikdo neviděl. Myslím, že ho nemá ani armáda,“ poznamenal Brabec. Zahradník namítl, že kůrovec se šíří i přepravou pokácených zasažených smrků.

Nový ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) prohlásil, že kromě sucha se na šíření kůrovce podílela i pochybení při hospodaření v lesích. V postižených oblastech je podle ministra nyní cílem zpomalit rozpad smrkových porostů, v dalších částech země pak zastavit šíření kůrovce. „Obnova lesa je minimálně deset až 15 let, nezvládneme to za rok či dva,“ dodal.

Lidovci navrhnou snížení DPH u palivového dříví

Přebytek dříví kvůli kůrovci navrhují lidovci řešit snížením sazby DPH u palivového dříví ze současných 15 na 10 procent. Návrh ve sněmovně představil exministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), uplatnit ho chce při projednávání vládního daňového balíčku.

Jurečka obhajoval při debatě o kůrovcové kalamitě své kroky v boji s tímto škůdcem s tím, že opatření nebyla tehdejší koaliční vládou nijak zpochybňována. Odmítl mimo jiné tvrzení, že by za jeho ministrování nebyla výsadba druhově pestrých lesů namísto smrků, které tvoří polovinu českých lesů. Za bývalé vlády Andreje Babiše (ANO) se podle Jurečky v praxi nezměnilo v boji s kůrovcem vůbec nic.

„Když se bavím s lesáky, tak v praxi se nezměnilo vůbec nic. Žádnou konkrétní věc vláda neudělala pro to, aby to, v čem mě kritizovali, dokázali dělat jinak a lépe,“ uvedl Jurečka. Změna druhové výsadby ve prospěch listnatých stromů měla navíc nastat daleko dříve než v posledních dvaceti letech, řekl v Interview ČT24.

„Nezříkám se určité spoluzodpovědnosti, ale otázka by měla být na všechny ministry včetně královských hradů za minimálně posledních sto dvacet let, kteří v České republice a na území bývalé rakouské monarchie měli zodpovědnost za to, co se v českých lesích sází,“ poznamenal bývalý ministr.