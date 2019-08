Sporťák Elona Muska se Starmanem za volantem poprvé obletěl Slunce

Whereisroadster.com ale sleduje i další údaje spojené se Starmanovou „jízdou“ kolem Slunce. Jeho tesla například už urazila ve vesmíru přes 1,2 miliardy kilometrů, což prý znamená, že auto výrazně překročilo záruční limit 58 tisíc ujetých kilometrů.

Osud prvního vesmírného auta

Muskův automobil s řidičem pravděpodobně obletí Slunce ještě mnohokrát, poznamenal portál space.com. Loňská studie modelující oběžnou dráhu propočítala, že roadster v několika příštích desítkách milionů let nakonec narazí do Venuše nebo do Země. Aktuálně však není důvod k obavám, protože je jen velmi malá pravděpodobnost, že by se to stalo dřív než za milion let.

Automobil ve vesmíru zní sice zábavně, ale tento vůz významně posloužil lidské cestě do vesmíru. Stal se testovací zátěží Rakety Falcon Heavy, v současné době nejsilnější nosné rakety. Je schopna dopravit skoro 68 tun nákladu na nízkou oběžnou dráhu nebo přes 16 tun do oblasti Marsu. Rozdíly jsou dané množstvím paliva, které k dopravě nákladu raketa spotřebuje – zkrátka čím větší je vzdálenost, tím více potřebuje paliva a tím méně unese.