Konec chyb v češtině. Brněnští jazykovědci vyvíjí dokonalý automatický korektor

Projekt je zatím v počátcích, první verze nové pomůcky by měla být k dispozici ke zkoušce v říjnu. „Průběžně si nástroj budeme testovat sami, ale v určitých fázích je v plánu i testování s koncovými uživateli. Jde o to, aby si ho skutečně vyzkoušeli i lidé, kteří píšou texty ve velkém,“ zdůrazňuje Hlaváčková.

Výsledek by se měl zrodit i za pomoci společnosti Seznam.cz, která má v projektu financovaném Technologickou agenturou České republiky roli takzvaného aplikačního garanta. Tento korektor ale nebude vytvářený konkrétně pro tuto firmu, výsledek bude sloužit všem a zdarma. Z projektu vzejde webové rozhraní, do kterého bude možné psát přímo nebo do něj vkládat už hotové texty na kontrolu. Finální verze by měla být hotová v polovině roku 2022.