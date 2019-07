Vopice už vokno nevoběhne. Z češtiny podle jazykovědců mizí protetické V

Protetickým V si přitom Češi usnadňují výslovnost už od středověku. „Minimálně od 14. století to byl jev, který byl přítomen v českém jazyce,“ sdělil České televizi Jan Chromý s tím, že jedno z nejstarších doložených použití pochází ze Žaltáře Wittenberského (moderní překlad: On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou):