Za vším hledej ženu? Za knihou bezpochyby. Češky čtou násobně víc než Češi

„Rčení Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi, je pravdou značně neúplnou,“ píše ve své publikaci Česká čtenářská republika věnované fenoménu tuzemského čtenářství literární teoretik Jiří Trávníček a dodává: „Určující je až znát k onomu ‚co‘ také důvod – ‚proč‘ se to čte a z jakých pohnutek.“

Motivace k tomu otevřít knižní svazek a ponořit oči i mysl mezi řádky jsou přitom rozdílné sociálně, generačně, regionálně… a dělicí čára vede i mezi muži a ženami. Psycholog Milan Nakonečný uvádí, že dívky upřednostňují při četbě únik, kdežto hoši realitu, což jsou preference, které podle Trávníčka přetrvávají až do dospělého věku.

Zatímco ženy v šesti až sedmi případech z deseti sáhnou po beletrii (a knihy také častěji dočítají do konce), muži se do beletrie začtou jen ve čtyřech případech z deseti – a ve větší míře volí faktografickou literaturu. „U čtení žen převládá relaxační, zábavní funkce, pro muže je určující funkce poznávací,“ vysvětluje rozdílné čtenářské preference. „Je ale třeba říct, že poslední patnáct až dvacet let se vzorce vyrovnávají a že i ženy čtou věcnější, faktografickou literaturu, než četly dříve.“