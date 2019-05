Archeologové našli v hrobě na nádvoří olomoucké Filozofické fakulty stopy syfilidy

Archeologové objevili kostru při rozsáhlém průzkumu v prostorách děkanátu v letech 2015 až 2017. Odkryli při něm hřbitov s několika stovkami hrobů, řekl mluvčí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Vlastimil Staněk.

Hrob se značně zdeformovanými kostmi zaujal archeology už při jeho odkrytí. „Jak ukázala analýza, šlo o jedince nakaženého syfilidou. Infekcí byla zasažena téměř celá část dochovaného skeletu horních a dolních končetin spolu se žebry, a to v podobě masivního zánětu okostice. Zánět způsobil nejen zbytnění kostí, ale především značné bolesti postiženému,“ uvedl Staněk.

Život se syfilidou

Archeologové nyní upřesnili, že šlo o muže, pohlaví se jim podařilo určit i přesto, že kostra byla bez lebky a kosti byly narušeny nemocí. Datování ostatků zatím archeologové vymezují do období mezi 16. až 18. stoletím. „V hrobu nebyly žádné předměty, které by mohly datování přiblížit, byl také porušen jinými hroby,“ doplnil Staněk. Odborníci považují tento nález za ojedinělý, především s ohledem na to, jak dlouho člověk s pohlavně přenosnou infekcí žil. Na kostře se totiž syfilis projevuje až v konečném stadiu nemoci, tedy zhruba po 15 až 20 letech po vstupu do těla. Této fáze se však velká část nakažených nedožila ani v pozdějších stoletích, doplnil mluvčí.