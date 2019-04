Destiláty by nemělo být možné koupit po desáté večer, doporučuje adiktolog

Nejvíc alkoholu se v Česku vypije ve formě piva, a to přes půlku, čtvrtinu tvoří tvrdý alkohol a zbytek, víc než pětinu víno. Dostupnost alkoholu, jeho cena, tradice pití, všudypřítomná reklama i neexistence systematické prevence – to vše podle expertů stojí za celkovou situací.

„Alkohol v naší republice je norma. Party bez alkoholu – to si nikdo neumí představit,“ potvrzuje Michala Štáfková, vedoucí Adiktologické dorostové ambulance Kladno. „Už od malička si děti zvykají na to, že když se slaví jakékoli narozeniny, vždycky je přítomen alkohol.“

„Je to 1,5 milionu lidí, kteří pijí nějakým způsobem rizikově,“ vysvětluje bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Samozřejmě alkoholiků nebo lidí chronických, problémových uživatelů alkoholů je méně, ale i tak jsou to prostě statisíce.“

Alkohol: zdražit a znepřístupnit

Stát proto hledá další metody, jak tato čísla snížit. Vzorem může být aktuální přístup k tabákovým výrobkům – tedy jejich zdražování a také zákaz reklamy. To by podle chystané národní protidrogové strategie mělo čekat i alkohol – „protože teď je de facto absolutně všude,“ říká Jarmila Vedralová, národní protidrogová koordinátorka. „Navíc působí na mladistvé často jako relaxační, nebo možná i pro zvyšování společenské prestiže,“ dodává.

Jeden z dalších cílů chystané národní strategie je prevence u těch nejmladších. Zlepšit se má i síť center, která závislým pomáhají. „Ta specializovaná centra, kde by se prodával alkohol, je jedna alternativa. Druhá alternativa je, že by prodejci byli regulováni ve smyslu doby – například prodeje pro určitý typ alkoholu,“ uvedl Miovský.

To podle něj znamená, že by po dvaadvacáté hodině nebylo možné koupit destiláty nebo by se alkohol nedal koupit v určitých lokalitách. „To je velký problém České republiky. Alkohol koupíte na každém kroku a jakýkoli,“ dodal adiktolog.

