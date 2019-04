Nad Prahou létal excentrický vynálezce v obleku Iron Mana. Sám si ho vyrobil

Vývoj obleku ho stál přibližně milion korun. Jeho současná podoba by teoreticky mohla být schopná letu rychlostí až 450 kilometrů v hodině, to ale Browning ani nezkouší – nemá na sobě padák a riziko pádu je stále nepřiměřeně velké. Drží se raději kolem relativně bezpečné rychlosti padesáti kilometrů v hodině, i to ale stačí na zápis v Guinnessově knize rekordů. Své dílo také neustále vylepšuje, přidal například holografický displej, který mu přesně zobrazuje nejen okolí, ale také všechny technické informace, které k letu potřebuje.

„Způsob, jak se udržuji v rovnováze, je vlastně hodně podobný tomu, jak to dělá Tony Stark ve filmech,“ uvedl Brown pro Wired. „Když si Stark vyrobí první takový oblek v laboratoři, spadne na svá dvě auta. Animátoři, kteří dělali ty triky, to očividně detailně promýšleli. Vlastně bylo dost vtipné, když nám došlo, že bychom se měli na ten film pořádně podívat a poučit se z něj,“ prohlásil.

Výsledkem dnes už pětileté práce je lehký exoskelet (kostra), k němuž je připevněno šest plynových turbín s kombinovaným tahem 130 kilogramů – to znamená, že teoreticky by přesně tuto hmotnost měl systém unést. Na nohách nosí při letu speciální nárazuodolné boty, jež jsou schopné utlumit energii při přistání. Díky tomu vydrží ve vzduchu už ne pouhé sekundy, ale déle než 12 minut.

S podobou obleku ale stále spokojen není. Do budoucna ho plánuje vylepšit o automatizovaný systém, který by udržel oblek při letu vyvážený, ale také o titanové končetiny a LCD obrazovky, které by na jeho povrch promítaly okolní krajinu. Díky tomu by se stal v podstatě neviditelným.

Samotného Browninga překvapuje, jak snadné je tento oblek ovládat – mozek i svaly se vyvažování pomocí rukou a přesunování těžiště naučí velmi rychle a pohyby jsou pak poměrně přirozené. Díky obleku navíc zhubl – protože se každý kilogram hmotnosti projeví na spotřebě paliva i manévrovacích schopnostech, musel vynálezce začít běhat a jezdit na kole, aby tři kilogramy shodil.

K čemu to je?

Browning tvrdí, že o jeho oblek má velký zájem britská armáda, která ho oslovila s nabídkou spolupráce. Podle deníku Telegraph armáda opravdu hledá pro své vojáky podobná inovativní řešení, pomocí nichž by se dostala na technologickou špičku a mohla by ještě účinněji plnit jí svěřené úkoly.

Aby dokázal oblek dostat na komerční úroveň a ideálně ho prodal nějakým investorům, založil si startup Gravity. Vyvíjený oblek pojmenoval Daedalus – na počest mytologického řeckého hrdiny, který pro svého syna Ikara vymyslel křídla umožňující létání.